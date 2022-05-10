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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmir’den Artvin’e minik yüreklerin buluşması

İHA

İzmir’den Artvin’e minik yüreklerin buluşması

İzmir Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu örnek bir çalışmaya imza attı. Okulun 1B sınıfı öğrencileri ve velileri ile birlikte Artvin'in Yusufeli ilçesi Pamukçular Köyü İlkokulu ile 'Kardeş Okul' projesi başlatıldı.
Okul Müdürü Bilsay Kaya, Müdür Yardımcısı Aslıhan Özen Üzel ve Sınıf Öğretmeni Neriman Akyürek koordinatörlüğünde 'Orda Bir Köy Var Uzakta' sloganı ile hayata geçirilen proje ile öğrencilere paylaşma ve yardımlaşmanın güzelliğini yaşatmak, yurdun farklı coğrafyalarındaki yaşam şekillerini, gelenek, görenek ve kültürel farklılıkları tanıtmak, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amaçlanıyor.
Proje hakkında bilgi veren Sınıf Öğretmeni Neriman Akyürek, "'Orda Bir Köy Var Uzakta' sloganı ile yola çıkan sınıfımız, kardeş okulumuz Yusufeli ilçesi Pamukçular Köyü İlkokulu öğrencilerine giyecek, kırtasiye malzemesi, spor malzemesi, kitap ve oyuncak göndererek yardımlaşmanın güzelliğini minik kardeşleri ile paylaştı. Burada amacımız, öğretmen ve öğrencilerimizin iletişimini sağlayarak, değerler paylaşımını artırarak, kültürel bir etkileşim ortamı sağlamak. Projemize destek veren Okul Müdürümüz Bilsay Kaya'ya, velilerime, Yusufeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp'e, Pamukçular Köyü İlkokulu'nun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim" dedi.

Hediyeler Artvin’e ulaştı
İlçede uzun yıllar sınıf öğretmenliği yapmış ve şu anda İzmir Karşıyaka Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu'nda görev yapmakta olan öğretmen Neriman Akyürek'in öncülüğünde yürütülen kardeş okul projesi çerçevesinde Pamukçular 70. Yıl İlkokulu öğrencileri için hazırlanan bayram hediyeleri öğrencilere ulaştı.
Okulun öğrencilerinin tümüne gönderilen hediyeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Alp tarafından okula takdim edildi. Hediyelerle birlikte Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan mektuplar öğrenci ve öğretmenlerde duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Öğrencilerin kardeşlik bilincini artıran ve mutlu olmalarını sağlayan bu proje nedeniyle Neriman Akyürek öğretmenin nezdinde Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu öğrenci öğretmen ve idarecilerine teşekkür edildi.

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