Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kaya köyünde bulunan haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığını farkeden köylüler durumu jandarmaya bildirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kablo hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı bölgede devriye gezen ekipler, kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan D.T (21), C.S (20) ile H.T (20) jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Arhavi cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin Kemalpaşa ilçesinde 6 farklı yer ve zamanda kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.