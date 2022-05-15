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Borçka’nın sokakları sanatlar buluştu Borçka sanatla buluştu 10 ülkenin kültürü sokaklarda yankılandı

İHA

Borçka’nın sokakları sanatlar buluştu Borçka sanatla buluştu 10 ülkenin kültürü sokaklarda yankılandı

Artvin’in Borçka ilçesinde “Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşmasına” kortejle başladı. Bir hafta sürecek tiyatro gösterilerine katılan10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısı horonlarla karşılandı.
Artvin'in Borçka Belediyesi tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinliğe 10 ülkeden gelen 60 tiyatro sanatçısı 1 hafta boyunca farklı oyunlarını sahneleyecek.
Tiyatro salonu olmayan ilçede sokaklar, caddeler park ve bahçelerde 25 farklı oyun Borçka halkıyla buluşacak.
Programa kostümleriyle katılan 10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısı horonlarla karşılanırken, ilçenin sokakları farklı kültürlerin yer aldığı dans ve müziklerle yankılandı.
Başkan Orhan: Benzer sosyal kültürel etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, bir hayalini gerçekleştiriyor olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Etkinliklerin hafta boyunca ilçeye sosyal ve kültürel bir hareketlilik kazandıracağını kaydeden Orhan, benzer sosyal kültürel etkinlikleri artırarak sürdüreceklerini kaydetti.
Borçka’da sineme ve tiyatro sahnesi olmadığı için ilçeye bir kültür merkezi kazandırmayı amaçladıklarını belirten Orhan, “Bu etkinliğin buna öncülük etmesini umut ediyorum. 10 ülkeden 25’i yabancı 60 tiyatro sanatçını ilçemizde ağırlayacağız.” dedi.
Etkinliğin yapılmasında Danimarka’dan gelen “The Commedia Scoll” tiyatro topluluğunun hocalarının kendilerine ciddi bir katkı sunduğunu belirten Orhan, “Onlarla birlikte çalışmaları birlikte organize ediyoruz. Borçka için farklı bir deneyim. Yurt dışından sanatçıların gelmesi burada etkinlik yapması bizim için merak uyandırıcı bir şey. İnşallah Borçka kültürel etkinliklerin başkenti olur” dedi.
Etkinlikler çerçevesinde tiyatro gösterimlerinin yanı sıra söyleşilerinde olacağını kaydeden Orhan, “Etkinliklerimiz Borçka’nın her caddesi, sokağı ve okullarında sanat severlerle buluşacak” diye konuştu.

“Temel amacımız Borçka’da yarınları oluşturabilmek”
Proje organizatörü Yasin Yürekli, “hem Danimarka’nın hem Türkiye’nin içinde yer aldığı bir buluşma gerçekleşiyor. Bir hafta boyunca çok fazla atölye olacak. Dünya’nın farklı yerlerinden gösteriler olacak. Kukla gösterisi, akrobasi gösterisi, Türkiye’nin birçok yerinden gelen oyunlar olacak.
Çocuk yaş grubuna gençlere yetişkinlere tiyatro özelinde ve dans özelinde atölyeler olacak. Temel amacımız Borçka’da yarınları oluşturabilecek Borçka’ya katkı sağlayabilecek. Sosyal kültürel hayatı etki edebilecek bir karşılaşma yaşamak. Burada olduğumuz için böyle bir şeyin parçası olduğumuz için çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.
Proje çerçevesinde hafta boyunca “Bir Kadın Uyanıyor”, “Kısaca Clara”, “Hop Hop”,” Şatonun Altında”, “Meddah”gibi yerli ve yabancı 25 farklı tiyatro oyununu sanat severlerle buluşturacak.

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