Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya böyle çarptı

Artvin’de bisikletiyle yaya çarpan genç kız ve çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin’de 15 yaşındaki Kübra Keskin, İnönü caddesi üzerinde kullandığı bisikletiyle ilerlediği sırada yolun karşısında geçmeye çalışan 74 yaşındaki Salih İnce’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve bisikletli kız yere düştü. Etrafta bulunanların, 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı Salih İnce ve Kübra Keskin Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.