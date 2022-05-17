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Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya böyle çarptı

İHA

Artvin'de bisikletiyle yaya çarpan genç kız ve çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bisikletli genç kız yolun karşısına geçmek isteyen yayaya böyle çarptı

Artvin’de bisikletiyle yaya çarpan genç kız ve çarptığı yaşlı adam yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Artvin’de 15 yaşındaki Kübra Keskin, İnönü caddesi üzerinde kullandığı bisikletiyle ilerlediği sırada yolun karşısında geçmeye çalışan 74 yaşındaki Salih İnce’ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam ve bisikletli kız yere düştü. Etrafta bulunanların, 112 Acil servis ekiplerine haber vermesi üzerine yaralı Salih İnce ve Kübra Keskin Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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