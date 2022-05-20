Yusufeli’nde hem heyecanlı hem hüzünlü bekleyiş Baraj suları 70 yıllık hayatı sular altında bırakacak

Artvin’de baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde hem heyecanlı hem de hüzünlü bekleyiş başladı. Yeni yerleşim yerinden gelecek haberi bekleyen bölge halkı, 70 yıllık hatıralarını sular altında bırakıp yeni hayatlarına "merhaba" diyecek.

Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak olan ilçenin taşınacağı yeni yerleşim yerinde çalışmalar sürüyor. Temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajında su tutma işlemiyle öncesi sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni yerleşim yeri tamamlanması planlanıyor.

150 yıllık tarihine sahip Yusufeli ilçesinin 6 kez yerleşim yeri değiştirilirken, 7. kez taşınmaya hazırlanıyor. Son olarak 1952 yılında mevcut ilçeye taşınan bölge halkı, 70 yıldır bu bölgede hayatlarını sürdürüyor.



60 yıllık evini sular altında bırakmanın hüznünü yaşıyor

Yansıtıcılar Mevkii’nde 150 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim alanında, 2 bin 654 hak sahibi bulunuyor. 2 Bin 654 hak sahibinden biri olan 80 yaşındaki Mehmet Kılıçlıoğlu, sırtıyla taş taşıdığı, kilometrelerce uzaktan kerestesini getirdiği 60 yıllık evini sular altında bırakmanın hüznünü yaşıyor.



Bahçesini son kez ekti

Evlendiği 2 eşinin de hayatını kaybettiğini, 2'si kız 7 evlat sahibi olduğunu belirten Kılıçlıoğlu, hatıralarını, anılarını sular altında bırakacak olmanın hüznünü yaşadığını söylüyor. Kılıçlıoğlu, son kez bahçesini ekerken, meyve ve sebzelerinin büyümesini bekliyor. Gençlik yıllarında yaptığı bahçeli müstakil evini zorda olsa terk edecek olan yaşlı adam, yeni hayatının nasıl olacağını merak ediyor.

"Eski alışkanlıkları bırakmak zorunda kalacağız" diyen Kılıçlıoğlu, “Devletimizin almış olduğu bir karar var. Bu baraj burada yapılacak. Umarım yeni hayatımız yeni ilçemiz herkes için güzel olur. Burayı 60 yıl önce bin liraya aldım. Sonra sırtımla metrelerce uzaktan taş taşıdım, kerestesini taşıdım. Suyu yoktu, su getirdim. Ev yaptım, bahçesini yaptım ağaç ektim, fidan diktim. Ağaçlar meyve verdi, yıllarca bahçemizden sebze yedik. Bizim için zor bir süreç olacak. Kolay değil, 60 yıllık tarihi sular altında bırakmak. Gözyaşlarımızla ilçemizi göl yapacağız. Son kez hasat yapacağız. Yeni yerleşim yerinde bunları yapma imkanımız yok. Fakat modern, yeni bir ilçe olacak, artık o hayata alışmaya çalışacağız. Umarım planlandığı gibi ülke ekonomisine büyük katkı sağlan gelecek nesiller huzurlu ve mutlu olur” ifadelerini kullandı.

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