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Artvin -Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı

İHA

Artvin -Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı

ArtvinArdahan karayolu Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Karayolunun karla kaplanması ve görüş mesafesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan ArtvinArdahan karayolu 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar etkili oldu. Karayolunun beyaz örtüyle kaplanmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı.
Şavşat'tan Ardahan'a giden Halil Altun, yolda ilerlemekte güçlük çekerken o anları kayıt altına alarak bölgeyi kullanacak sürücüleri uyardı. Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmaları başlattı. Jandarma ekipleri ulaşımı kontrolü sağlanması için bölgeye sevk edildi.

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