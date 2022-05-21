Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

İHA

Kulüp başkanı destek çağrısı yaptı minik taraftarlar kumbaralarını bozdu

TFF 2. Lig'e yükselmek için playoff final müsabakası oynayacak olan Artvin Hopaspor’un Kulüp Başkan Göksel Cihan, müsabaka öncesi destek çağrısı yapınca iki minik taraftar kumbaralarını alarak bankaya koştu. Bir yıldır kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını tuttukları takımın hesabına yatıran minikler taraftarlar, küçük yürekleriyle büyük destek oldular.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de 1. grupta mücadele eden Artvin Hopaspor, ligi 5. bitirerek bir üst lig olan 2. Lig'e yükselmek için playoffta karşılaştığı Belediye Kütahyaspor'u evinde 21 yenen deplasmanda ise 00 berabere kalarak final müsabakası oynama hakkı elde etti.
Finalde Arnavutköy Belediye takımı ile eşleşen Hopaspor, 24 Mayıs’ta Kayseri’de TFF 2. Lig'e çıkmak için final oynayacak.
Kulüp başkanı Göksel Cihan müsabaka öncesi açıklama yaparak takıma destek çağrısında bulundu. 'Hedef 2. Lig' diyen Başkan Cihan, "futbolcularımıza şampiyonluk sözümüz var. Ayrıca borçlarımız var herkesin yardımını bekliyoruz deyince, şehir adeta seferber oldu" şeklinde konuştu.
İlçede yaşayan ve Hopaspor taraftarı olan 10 yaşındaki Alp ve kardeşi 7 yaşındaki Aras Güven, çağrıyı duyunca 1 yıldır biriktirdikleri harçlıklarını Hopaspor’a destek olmak için harcamaya karar verdiler. Kumbaralarını alan iki kardeş aileleri eşliğinde bankaya giderek biriktirdikleri harçlıkları taraftarı oldukları Hopaspor kulübünün hesabına yatırdılar.
Konuyla ilgili açıklama yapan baba Aydın Güven, “Sosyal medyada gezinirken kulüp başkanımızın destek çağrısını izledik. Daha sonra çocuklarım yanımızdan ayrılıp odalarına gittiler. Kumbaralarıyla birlikte geri geldiler. Babacım bizde Hopaspor’a destek olmak istiyoruz dediler. Ben ve eşim bu duruma çok duygulandık. Bizde kendilerine eşlik ettik bankaya gidip Hopaspor kulübüne destek için yatırdık. Takımız finale kaldı kulüp yönetimine, futbolcular ve teknik heyete teşekkür ediyoruz hedef 2. Lig, şampiyon Hopaspor" diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin -Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar yağışı
YEREL HABERLER Artvin -Ardahan Sahara Geçidi'nde Mayıs ayında kar ...
Artvin’de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri kışlanın yolunu tuttu
YEREL HABERLER Artvin’de Mayıs ayında kar yağdı, sürü sahipleri ...
Yusufeli’nde hem heyecanlı hem hüzünlü bekleyiş Baraj suları 70 yıllık hayatı sular altında bırakacak
YEREL HABERLER Yusufeli’nde hem heyecanlı hem hüzünlü bekleyiş Baraj ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.