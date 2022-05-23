Arhavi’deki selin ardından taşkın onarım çalışmaları devam ediyor

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Artvin’in Arhavi ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinin ardından DSİ 26. Bölge Müdürlüğü doğal afet ve taşkın hasar onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin’in Arhavi ilçesinde 22 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi ilçede büyük hasara neden olmuştu. Çok sayıda ev ve araçlar hasar görmüştü. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce ilçede yaşanan sel felaketinin ardından Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı 2. kısım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Musazade Deresinin Kabisre çıkış yapısı tamamlanıp, Musazade Pazaryeri mevkiinde duvar imalatları devam ediyor. Fiziksel gerçekleşmesi ise yüzde 45 seviyesine ulaştı.

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