Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak elektrik üreten Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak elektrik üreten Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

İHA

Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak elektrik üreten Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor

Türkiye'nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde Artvin'de yapımı tamamlanarak elektrik üretmeye başlayan Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine bugüne kadar 64 milyar liralık katkı sağladı.

Muratlı TBMM 85.Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yılı münasebetiyle Muratlı TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Barajı ve HES olarak adlandırılan proje Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan ve dünyanın da en süratli akan 10 nehrinden biri kabul edilen Çoruh Nehri üzerinde tamamlanan ilk baraj oldu.
Temelden yüksekliği 49 metre olan baraj bölgede kil kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle geçirimsizliği sağlamak maksadıyla, menba yüzü asfalt kaplamalı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Ülkemizin menba yüzü asfalt kaplamalı olan ilk ve tek baraj projesi oldu. Kurulu gücü 115 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 444 milyon kWh olan Muratlı Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 6 milyar 658 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 11 milyar 319 milyon TL katkı sağlandı.

Borçka Barajı ve HES
Çoruh Nehrinin ikinci mavi gerdanlığı Borçka Barajı'nın temelden yüksekliği 146 metre olarak gerçekleşirken, kil çekirdekli zonlu kaya dolgu tipinde inşa edildi. Borçka Barajının gövdesi alüvyon zemin üzerine oturduğundan sızdırmazlığı sağlamak için maksimum 57,8 metre derinliğinde toplam 11.944 m geçirimsizlik duvarı yapıldı. Kurulu gücü 300 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 1 milyar 39 milyon kWh olan ’Borçka Barajında 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 12 milyar 563 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye bugüne kadar 21 milyar 357 milyon TL katkı sağlandı.

Deriner Barajı ve HES
Çift eğrilikli beton kemer tipinde inşa edilen Deriner Barajı 249 m gövde yüksekliği ile kendi sınıfında Türkiye’nin en yüksek, Avrupa’nın 3. dünyanın da 6. en yüksek barajı olarak tarihe geçti. Kurulu gücü 670 MW, ortalama yıllık enerji üretim miktarı ise 2 milyar 118 milyon kWh olan baraj, 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 13 milyar 705 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye bugüne kadar 23 milyar 299 milyon TL katkı sağladı.

Artvin Barajı ve HES
Temelden yüksekliği 180 metre olan Artvin Barajı 332 MW olan kurulu gücü ile ortalama yıllık 1 milyar 26 milyon kWh enerji üretiyor. Baraj 20 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam 4 milyar 738 milyon kWh enerji üreterek milli ekonomiye toplam 8 milyar 54 milyon TL'lik katkı sağladı.
Muratlı Barajı ve HES, Borçka Barajı ve HES, Deriner Barajı ve HES ile Artvin Barajı ve HES olmak üzere 4 barajdan bugüne kadar toplam 37 milyar 665 milyon kWh enerji üretilerek milli ekonomiye 64 milyar TL katkı sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’de kereste atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Artvin’de kereste atölyesinde yangın
Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı
Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcü yolcu yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 ...
Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı
YEREL HABERLER Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin ...
Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz’de
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz’de
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiler itfaiye ekipleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.