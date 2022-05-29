Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı



Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA) YELKEN sporcusu Başak Mireli, Türkiye´nin en zorlu rekoru olan `Türkiye Turu Rekoru´nu yelken gücü ile tek başına hiç durmadan kırmak için Artvin'in Hopa ilçesinden Karadeniz'e açıldı. Hopa İskenderun arasında yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen 1500 millik rotayı tamamlamayı başarması halinde Mireli, bu parkuru tek başına tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Türkiye Yelken Federasyonu tarafından, açık deniz yelkenciliğini geliştirmeyi amacıyla düzenlenen `Türkiye Turu Rekor´ denemesi için Artvin'in Hopa Limanı'ndan başladı. Yelken sporcusu Başak Mireli, Türkiye´nin en zorlu rekoru olan `Türkiye Turu Rekoru´nu yelken gücü ile tek başına hiç durmadan kırmak için Hopa´dan Karadeniz'e açıldı. Mireli, Hopa İskenderun arasındaki 4 denizi geçip 1500 millik rotayı tek başına bitirirse, turu tamamlayan ilk kadın yelkenci olacak.

Yelken sporcusu Başak Mireli, çocukluk yıllarından beri yelkenle uğraştığını belirterek, "9 Temmuz´da eşimle beraber dünya seyahatine çıkacağız. Dünya seyahati öncesinde kendi denizlerimizi tamamlamak için Türkiye turu rekoruna imza atmaya karar verdim. Hopa'dan yola çıkıp İskenderun´a kadar olan 1500 millik yolculuğu tek başıma hiç durmadan yapmayı hedefliyorum. Her şey yolunda giderse geçen sene yapılan rekoru kırıp kupayı elime alacağım. Bütün zorlukların yanında keyifli bir yolculuk olacak. Hedefim 12 ile 15 gün arasında tamamlamak. Bir önceki rekor 16 gün 16 saat, bunun altında tamamlarsam ben kazanmış olacağım" dedi.

Başak Mireli hazırlıklarını tamamladıktan sonra 1500 millik rota için Hopa limanından yola çıktı. Duraksız geçmesi beklenen seyirde; Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz´i geçecek olan Mireli, İskenderun Limanı´na varmayı hedefliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tekneden detaylar

-Başak Mireli'nin son kotrolleri yapması

-Teknenin limandan ayrılması

-Başak Mireli açıklamaDHA-Spor Türkiye-Artvin / Hopa Hayati AKBAŞ

2022-05-29 10:30:27



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