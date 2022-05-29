Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi

DHA

Trabzonspor şampiyon oldu, Tansu ile Ali evlenebildi


Nurbay USTA/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Kemalpaşa ilçesinde 6 yıl önce nişanlanan ve evlenmek için kendilerine Trabzonspor´un şampiyonluğunu şart koşan Tansu (28) ile Ali Tatar (32) dün akşam gerçekleştirilen kutlamalarda dünyaevine girdi.
Kemalpaşa ilçesinde Tansu ile Ali Tatar, 2016'da aile arasındaki nişan töreniyle evliliğe ilk adımını atan çift, evlenmeleri için kendilerine Trabzonspor´un şampiyonluğunu şart koydu. Fanatik Trabzonspor taraftarı olan çiftin hayali bu yıl gerçek oldu. Tansu ve Ali, Artvin Trabzonsporlular Derneği´nce dün kentte düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında dünyaevine girdi. Binlerce taraftarın önünde sahneye çıkan genç çift, nikah masasına oturdu. Çift, daha sonra bordo-mavi formayı giyerek, taraftarlara slogan attırdı.
Tansu Tatar, eşiyle Trabzonspor taraftarı olduklarını belirterek, "2015 yılında tanışıp 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Birbirimizi çok seviyorduk. Yıllarca Trabzonspor´un zor günler yaşadığı dönemlerde, bizlerde zor günler geçirdik. Üzülünce üzüldük, sevinince beraber sevindik. Ama her defasında birbirimize söz verdik; ne zaman Trabzonspor şampiyon olursa, biz de o zaman evlenmeye karar verdik. Nişanlım benim bordomdu, ben onun mavisi oldum. Bu süreçte çok eleştiri aldık ama yılmadık. Bu iki aşkı birlikte daha güçlü yaşadık" dedi.
Ali Tatar ise, "Şu an mutluluğum sonsuzdur. Her defasında bana `biz ne zaman evleneceğiz´ diye sorduğunda ben de kendisine 'Trabzonspor şampiyon olunca evleneceğiz' dedim. Şu an nikah masasına oturduğum canım eşim bu konuda benimle hem fikir oldu. İkimizde aynı köylüydük. Aşkımız Trabzonspor aşkıyla daha da perçinlenmişti. Defalarca Artvin´in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kayaköy'den beraber Trabzon´a maça gittik. Trabzonspor şampiyon olmasaydı sevdamız devam edecek ama biz de evlenmeyecektik" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Nurbay USTA
2022-05-29 11:37:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı
YEREL HABERLER Yelkenle tek başına Türkiye turu için yola çıktı
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar
YEREL HABERLER Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah ...
Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık katkı Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanarak elektrik üreten Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin Barajları ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Çoruh Nehrinden milli ekonomiye 64 milyar liralık ...
Artvin’de kereste atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Artvin’de kereste atölyesinde yangın
Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı
YEREL HABERLER Otobüsteki yolcunun üzerinden 1021 sikke çıktı
Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 Gürcü yolcu yaralı kurtuldu
YEREL HABERLER Aracıyla 40 metre uçuruma yuvarlanan sürücü ve 3 ...
Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı
YEREL HABERLER Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin ...
Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz’de
YEREL HABERLER Türkiye'nin 'Eşekli Dostoyevski'si Karadeniz’de

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.