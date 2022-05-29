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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

İHA

Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

Artvin’de geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından yapılan, motorsuz 4 tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar.
Artvin OffRoad Kulübü, Artvin Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gravity Raicer (Yer Çekimi Yarışçısı) isimli yarış organizasyonu düzenledi.
Artvin OffRoad Spor Kulübü tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen yer çekim yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, firen sistemi olan dört tekerlekli araçlar; trafiğe kapatılan şehrin caddelerin kıyasıya yarıştılar. Trafik ve sağlık ekipleri eşliğinde hastane kavşağında start alan 5 araç, Valiliğin önüne kadar 900 metrelik mesafede yer çekimine adeta meydan okudu.
Artvin OffRoad Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır, Artvin’de ilk defa Gravity Racer (Yer Çekimi Yarışçısı) diye bir yarış düzenlediklerini söyledi. Şatır, “Farklı tasarım araçlarla ilginç bir yarış. Amacımız geri dönüşüme destek vermek. Kullanılmayan lastik parçalarıyla, teneke parçalarıyla araçlar tasarlandı. Ahşaptan yapılan ve kendini cipe benzeten araçlar var, uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar. Araçların dört tekerlekli olması şartı var. Kask ve dizlikleri zorunlu tuttuk. Motorsuz ve firen sistemi olacak. Şartlarınız bunlar. Yarış, Hastane Kavşağı'ndan, Valilik önüne olan parkurda yapılacak. Yarış esnasında yol trafiğe kapatıldı. Şehrin içinde değişik bir atmosfer planladık" diye konuştu
Yarışlarda bitiş noktasını tamamlayan sürücülere ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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