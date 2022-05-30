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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaza yapan araçta sıkışanlar 2 kişi için seferber oldular

İHA

Kaza yapan araçta sıkışanlar 2 kişi için seferber oldular

Artvin’de trafik kazası sonrası otomobil içinde sıkışan yaralılar için vatandaşlar seferber oldu. Devrilen araç içinde bulunanları iki kişiyi kurtarmak isteyen çevredekiler ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Artvin’in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyünde H.H. idaresinde bulunan 08 AD 209 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucuna şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metrelik mesafeden taklalar atarak ters dönen araç içinde bulunan sürücü, H.H. ve yanındaki O.Y. ters dönen araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler araç içinde sıkışanları kurtarmak için seferber oldu. Araç içinde çıkartılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumlarını ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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