Artvin’de heyelan nedeniyle sürücüler tünelde mahsur kaldı

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde sağanak yağışın sonrası iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunu ulaşıma kapanırken, sürücüler tünelde kısa süreliğine mahsur kaldı.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesinde sağanak yağış sonrası iki farklı noktada heyelan meydana geldi. İlçeye bağlı Yağcılar köyü tüneli girişi ile 1 kilometre ilerisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan tünel girişinde meydana gelmesi nedeniyle bazı sürücüler kısa süreliğine tünelde mahsur kaldı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, heyelan bölgesine gelen ekipler iş makineleri yardımıyla yolu trafiğe yeniden açtı.

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