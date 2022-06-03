Artvin’de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin’in Borçka ilçesinde gece çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zedoban köyünde saat 03.00 sıralarında Kemal, Asım, Tahsin, Hikmet Atasert kardeşlere ait iki kattan oluşan 4 evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın tamamın sardı, ihbar üzerine olay yerine Borçka ve Artvin Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınsa da binada bulunan 4 evin büyük bir bölümü yandı. Yangın elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilirken, can kaybı yaşanmamış olması teselli oldu.

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