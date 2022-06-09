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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormancılık dersini ormanda işlediler

İHA

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle Orman Mühendisliği son sınıf öğrencilerine, Ormancılık Uygulamaları dersi kapsamında Mersivan mevkiinde arazi uygulama tatbikatı yaptırıldı. Son sınıf öğrencileri bu tatbikat programı ile üniversite sıralarında öğrendikleri teorik bilgileri arazi şartlarında uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olmuş oldular.

Ormancılık dersini ormanda işlediler

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi işbirliğiyle Orman Mühendisliği son sınıf öğrencilerine, Ormancılık Uygulamaları dersi kapsamında Mersivan mevkiinde arazi uygulama tatbikatı yaptırıldı. Son sınıf öğrencileri bu tatbikat programı ile üniversite sıralarında öğrendikleri teorik bilgileri arazi şartlarında uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olmuş oldular.
Konuyla ilgili açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya “Orman Mühendisliği bir doğa bilimi, doğa mühendisliğidir. Burada düzenlediğimiz iki günlük kampta Orman Mühendisliğini ve Orman İşletmeciliği ile ilgili bilgi paylaşımı yapılacak" derken, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Aydın Tüfekçioğlu ise “Ülkemiz değişik ekolojik yapısı olan dünyadaki ekosistemin küçük bir modeli gibidir. Bir tarafı çok kurak, bir tarafı da dünyanın en çok yağış alan bölgelerimiz var. Bu nedenle alanları ve ekosistemi tanımak için deneyim, tecrübe ve tatbikat istiyor. Yani sizin marifet göstereceğiniz yer burası. Bu yüzden ben Orman Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum, her konuda olduğu gibi bu konuda da bize destek verdiler" ifadelerini kullandı.

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