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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beş yıl önce ipe bağlı duvara asılı yaşarken liseden mezun oldu

İHA

Artvin'de omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrılarının dinmesi için 5 yıl öne ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara asılı şekilde yaşamını sürdüren 18 yaşındaki Bilge Ara eğitim gördüğü liseden mezun oldu.

Beş yıl önce ipe bağlı duvara asılı yaşarken liseden mezun oldu

Artvin’de omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan ve ağrılarının dinmesi için 5 yıl öne ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla duvara asılı şekilde yaşamını sürdüren 18 yaşındaki Bilge Ara eğitim gördüğü liseden mezun oldu.
Artvin’in Borçka ilçesinde yürüme engelli olan ve omuriliği kese şeklinde dışa doğru doğan Bilge Aras, 2018 yılında ağrıları dinsin diye ailesi tarafından özel yaptırılan aparatla iple duvara asılı yaşam sürdürüyordu.
Hastalığı nedeniyle sürekli yatmak zorunda olduğu için sırtında oluşan ağrıların dindirilmesine yönelik babası Murat Kara’nın bulduğu yöntemle gündeme gelmişti. Baba Aras, duvara monte edilen aparatla kızının dik durmasını sağlayarak, ağrılarını dindirmeye ve yaralarını iyileştirmeye çalışmıştı.
Tıp tabiriyle 'Meningomyelose' hastası genç kızın yaşamı haberlere konu olmasının ardından dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun devreye girmesiyle tedavi görerek yeniden yaşama tutundu.
Ortaokul ve lise eğitimlerini almaya devam eden Bilge, Borçka Anadolu Lisesinden mezun oldu. Arkadaşları ve okul yönetimi eşliğinde kep atma törenine katılan genç kız, tekerlekli sandalyeyle törene katıldı.
Baba Mehmet Kara, "Kızım bugün mezun oldu çok mutluyum kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
Liseden mezun olmasını mutluluğunu yaşayan Bilge Aras, 18 Haziran’da düzenlenecek üniversite sınavına girerek üniversite okumanın hayalini kuruyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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