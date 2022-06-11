Kaş'ta makilik yangını (2)



KISMEN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilikteki yangının, iki farklı noktada çıktığı ve yerleşim yerlerinden uzak olduğu öğrenildi. Yeşilköy ile Üzümlü mahalleleri arasında kalan Hayıtlı mevkisi ile Kınık mahallesi Doğular mevkisinde devam eden yangın, kısmen kontrol altına alındı. Havadan 2 uçak ve 3 helikopter, karadan 8 arazözle müdahale edilen yangına ekiplerin karadan da müdahalesi sürüyor. Yangının başladığı saatlerde nemin yüzde 30 olduğuna da dikkat çekildi. İlk belirlemelere göre, 3 hektarlık alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Ahmet ACAR

2022-06-11 14:56:41



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