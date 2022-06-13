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Artvin'de her yıl yaşanan yayla yangınları öncesinde İtfaiye yetkililerinden uyarı

İHA

Artvin'de her yıl yaşanan yayla yangınları öncesinde İtfaiye yetkililerinden uyarı

Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci, yaz aylarıyla birlikte yaylalarda her yıl yangınlar yaşanması, onlarca evin ve ahırın yanması nedeniyle başta yaylacılar olmak üzere piknik ve kampçılara uyarılarda bulundu.
Yaz aylarının gelmesiyle Artvin’de köy ve yaylalardan peş peşe yangın haberleri gelmeye başladı. 30 yıllık itfaiyeci Artvin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci, köylerde yaşayan vatandaşları ve yaylacıları uyardı. Yaylalarda yerleşim alanının sık olması, evlerin birbirine yakın olması nedeniyle bir yangın halinde sorunlar yaşandığını belirten Cebeci “Köylerimizde yıllar önce yapılan tesisatlar mevcut. Ahır ve samanlıklar evlerin altında veya yakınında. Bu nedenle ateş yakarken dikkatli olunması gerekmekte. Dut Mevsimi geldiğinde pekmez yapmak için ateş yakıyorlar bu ateşleri yakarken de dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yanan yerler geriye gelmiyor.
Elektrik tesisatları eski olduğu için şimdiki teknolojideki yükü kaldırmıyor. Dolayısıyla de yangın çıkabiliyor. Bu nedenle elektrik tesisatları elden geçirilmedi ya da yenilenmeli" dedi.

"Hidrant sistemleri kontrol edilmeli"
Bir çok köyde kurulu olan yangın söndürme ve hidrant sistemlerinin dönem dönem kontrolden geçirilmesini isteyen Cebeci "Bazen köylerimizde yangına gittiğimiz zaman yangın söndürme depolarında su olmuyor ya da hidrant sistemleri çalışmıyor. Köylülerimiz Yangın olaylarında ilk müdahaleyi bu şekilde yapmaları gerekiyor. Çünkü bizim buradan hareket ettiğimizde en yakın köyümüz 20 dakika uzaklıkta 11,5 saat uzaklıkta köylerimizde var. Bazen gittiğimiz de her şey yanmış olabiliyor. Bu nedenle hidrant sistemleri kontrol edilmeli. Yangın olmasın yoksa yangın olduktan sonra kurtarma şansımız zorlaşıyor. Biraz daha dikkatli olunursa hem geçmiş değerlerimizi hem geleceğimizi yok etmeyiz" diye konuştu.
"Siz dikkat edin ateş dikkat etmez" diyen İtfaiye Müdürü Ercan Cebeci "Ormanlarda rastgele ateş yakılmasın. Yakıldığı zaman da çevresini iyice temizleyip yangın oluşabilecek ortamdan uzak tutalım. İşiniz bittikten sonra da üzerine bolca su döküp söndürmelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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