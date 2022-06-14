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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19'un öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi

İHA

Türk akademisyenler tarafından yapılan araştırma sonucunda Covid19'un öğrencilerin okuma becerilerini olumsuz yönde etkilediği ortaya koydu. Akademisyenlerin bu çalışması İngiltere'de bulunan dünyaca ünlü bilim dergilerinde yayınlandı.

Covid-19'un öğrencilerde öğrenme kaybına neden olduğu belirlendi

Türk akademisyenler tarafından yapılan araştırma sonucunda Covid19’un öğrencilerin okuma becerilerini olumsuz yönde etkilediği ortaya koydu. Akademisyenlerin bu çalışması İngiltere’de bulunan dünyaca ünlü bilim dergilerinde yayınlandı.
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kerem Coşkun ve Dr. Cihan Kara, yaptıkları araştırmada sonucunda Covid19’un öğrencilerin eğitim hayatlarını olumsuz etkiledikleri sonucuna vardılar. Projelerinin bilimsel raporları yayımlanınca dünyanın en yüksek etki faktörüne sahip, yalnızca en üst düzey bilimsel çalışmaların yayımlanabildiği Nature dergi grubunda yayınlanması kabul gördü.
Ayrıca pandemi sürecinin ilkokul çocuklarının matematiksel düşünme becerilerine olan olumsuz etkilerini ortaya koyan bir diğer araştırma ise dünyanın en iyi dördüncü üniversitesi seçilen, İngiltere’nin en saygın üniversitelerinden University College London (Londra Üniversitesi Akademisi)’ın London Review of Education dergisinde yayına kabul edildi.
Artvinli akademisyenler, daha önce de çocukların ahlaki kimliklerini ilk kez bilimsel bir testle ölçmeleri bilim dünyasının dikkatini çekmişti. Projenin devamında ise pandemi öncesi ve esnasında Türkiye’nin farklı bölgelerinden 1379 ilkokul öğrencisi ve veliden veri toplayarak, ilkokul öğrencilerinin matematiksel düşünme becerilerinin oluşumdaki öğrenme kayıplarını tespit ettiler. Her iki araştırmanın ilgi çeken ortak bulguları öğrenme kaybının tüm sosyal katmanlarda yaşandığını ortaya koyuyor.

Öğrencilerin pandemide öğrenme kaybı yaşadığını tespit etti
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kerem Coşkun konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu proje ahlaki kimlik, akademik başarılar, matematik becerileri, ses farkındalığı becerileri gibi çeşitli bilimsel beceriler dizesini ölçmeyi amaçlıyor. Türk eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan proje için Milli Eğitim bakanlığından gerekli izin aldık ve projemizi uygulamaya başladık. 13 Mart 2020’de ilkokullar kapandı hatta biz üniversiteden öğrencilerimizi de göndermek zorunda kaldık. Dolayısıyla biz pandemi öncesi verileri elde etmiştik. Birde pandemi sonrasındaki verileri elde ettik. Biz burada öğretmenlere online yönlerle ulaştık, bilgi teknolojilerini kullandık öğrencilerin ses farkındalığı ve matematik becerilerini ölçen bir dizi testlere tabi tuttuk. Yapmış olduğumuz analizlerde operasyon aracılık etkisi gibi üst düzey istatistik analizler ile gördük ki, Covid19 nedeniyle okulların kapalı kalmasının öğrencilerin fanatik ses farkındalığı yani okuduğunu anlama becerisinin temel bir birleşeni olan ses farkındalığı becerilerinde bir gerileme olduğunu, bir öğrenme kaybı olduğunu tespit ettik" dedi.

“Yüz yüze eğitimin asla uzaktan eğitimle karşılık kıyas kabul edilemez”
Çalışmalarını İngilizce olarak raporladıklarını kaydeden Coşkun "Dünyanın en saygın bilim dergilerinden biri olan Nature dergisinde 30 Mayıs 2022 yılında kabul edildi. Çok zorlu bir editörüyle süreç 4 farklı üst düzey kişilerinden hakemlikler sonucunda yayına kabul edildi. Bu çalışmada biz şunu gözlemledik sınıflarda gerçekleştirilen öğrenci öğretmen etkileşimine dayanan yüz yüze eğitimin asla uzaktan eğitimle karşılık kıyas kabul edilemez" diye konuştu.

“Özelikle matematik eğitimde düşüş tespit ettik”
Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Cihan Kara ise “Türkiye’nin farklı bölgelerinden bin 379 öğrenci ve ailelerinden elde ettiğimiz verilerde özellikle matematik doğası itibariyle uzaktan eğitim çocukların başarılarında matematiksel becerilerinde düşüş tespit ettik. Yeni testler, yine ölçekler geliştirdik. Anne, baba ve öğrenci ve öğretmen etkileşim ölçeği geliştirdik. Matematik beceri testimizde 10 soru var. Bunlar yaşa göre değişiklik gösteriyor. Biz bu soruları ilkokul müfredatından aldık. Yaş içerisinde çocukların neler bilmesi gerekiyor buna bağlı olarak sorular geliştirdik. Bu sorular neticesinde görebildiğimiz kadarıyla pandemi öncesi grubun 10 soruda 8 doğru ortalamaya sahip. Pandemi sonrası ise uzaktan eğitim alan çocukların ortalamasına baktığımız zaman bu 7’ye düştüğünü gördük. Sınıf seviyesi arttıkça bu ortalama farkının açıldığını gözlemledik” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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