Doğa fotoğrafçısı yeni doğan dağ keçisini hayatta tutmak için her yolu denedi

Artvin’de doğa fotoğrafçısı yol kenarında bulduğu yeni doğmuş yavru yaban keçisinin yaşaması için her yolu denedi. Kağıt havluyla kurulayıp, araçlarının kaloriferiyle ısıttıktan sonra kendine gelen yavru yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yol kenarında yavru dağ keçisine rastlayan doğa fotoğrafçısı Süleyman İnal ve arkadaşı Emrah Örücü, ölmek üzere olan yavru dağ keçisinin hayata tutunması için seferber oldular.

Yeni doğduğu ve doğduktan sona kayalıklardan yol kenarına düştüğü tahmin edilen yavru dağ keçisini hareketsiz bir şekilde yolun kenarında yattığını gören İnal ve arkadaşı hemen aracını durdurup etrafta ailesine bakındılar.

Bir müddet bekledikten sonra bitkin ve hareket etmediği için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerini arayan İnal, görevlilerin gelene kadar yavru dağ keçisine kağıt havluyla kurulayıp, araçlarının kaloriferleriyle ısıttılar.

Kendine gelen yavru dağ keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim eden İnal ve arkadaşı bölgeden ayrılırken, ekipler bakımın ardından yavru keçinin yeniden doğaya bırakılacağı belirtti.

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