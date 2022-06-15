HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

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Artvin’in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan karaca yeniden doğaya bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Kemerköprü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Kamilet Vadisi boyunca akıntıya kapılarak köyde bulunan HES havuzuna sürüklenen karaca, boğulmak üzereyken yardımına çay fabrikası çalışanı Alper Aydın ve köylüler yetişti. Hiç düşünmeden soğuk sulara giren Aydın, karacayı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Boğulma tehlikesi yaşayan karaca HES havuzundan çıkartılarak yeniden yaşam alanı olan doğaya salındı.

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