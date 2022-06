Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl her mevsim ayrı güzel

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü KaragölSahara Milli Parkı ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunuyor.

Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan Artvin, doğa harikası manzaralarıyla dünyanın dört bir yanından gelen turistleri cezbediyor. Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Karagöl ziyaretçi akınına uğruyor.

Zengin flora ve faunasıyla Karagöl her mevsim farklı güzellikleri bünyesinde barındıran kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla şehrin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Karavanla İstanbul’dan yola çıkan Can Yalçın ve ailesi 3 bin 500 kilometre yol yatığını ifade ederek son olarak Şavşat Karagöl’e geldiğini söylediler. Can Yalçın Karagöl’le ilgili olarak “İnanılmaz muhteşem bir manzara karşıladı burada bizi. Sabah müthiş bir oksijenle uyandık. Çok güzel kuş sesleri, harika balıklar. Sabah kahvemizi içtik şuanda da Karagöl’ün keyfini sürüyoruz” derken, Türkçe öğretmeni Serpil İlhan ve arkadaşı Kübra Uzun ise “Bugün Karagöl’e geldik. İlk gelişimiz. Ülkemizin her yeri çok güzel olsa da burayı ayrı beğendik. Eşsiz biz doğası olduğunu düşünüyoruz. Fotoğraflarda gördüğümüz o muhteşem güzelliği görmek gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandılar.

