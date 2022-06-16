HES havuzuna düşen karacayı suya girip kurtardı

Hayati AKBAŞ/ ARHAVİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Arhavi ilçesinde fabrika çalışanı Ali Aydın, hidroelektrik santrali (HES) havuza düşen karacayı suya girerek kurtardı.
Kemerköprü köyündeki çay fabrikasında çalışan Alper Aydın, HES havuzunda akıntıya kapılıp, sürüklenen karacayı fark etti. Suya giren Aydın, köylülerin de yardımıyla karacayı çıkardı. Karaca, daha sonra doğaya salındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Arhavi Hayati AKBAŞ
2022-06-16 14:01:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.