Farenin dut keyfi Artvin’in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yiyen fare cep telefonu ile görüntülendi

Artvin’in Borçka ilçesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare görenleri şaşırttı.
Borçka ilçe merkezinde Maradit caddesinde bir dut ağacının tepesinde dut yerken görülen fare cep telefonu kameralarına yansıdı. Fareyi önce kedi sanan “Pisi pisi” diyerek seslenen vatandaşlar sonra büyük bir fare olduğunu anlayınca bu kez “yüzsüz fare” ismini taktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.