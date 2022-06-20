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Kanser hastası eşinin tedavisi için sakız toplayıp satıyor "Çam sakızı çoban armağanı" atasözü tarih oldu Kilosu bin lira olan çam sakızının fiyatı altınla yarışıyor

İHA

Artvin'de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu bin liradan satılıyor. Geçimini sakız toplayarak elde eden Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavi işin metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak çam sakızı topluyor.

Kanser hastası eşinin tedavisi için sakız toplayıp satıyor "Çam sakızı çoban armağanı" atasözü tarih oldu Kilosu bin lira olan çam sakızının fiyatı altınla yarışıyor

Artvin’de köknar ağacından tek tek toplanan çam sakızının kilosu bin liradan satılıyor. Geçimini sakız toplayarak elde eden Kenan Kızılkaya, kanser hastası eşinin tedavi işin metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak çam sakızı topluyor.
Artvin ormanlarında bulunan köknar ağaçlarının kabukları arasından çıkan çam sakızının kilosu altınla yarışıyor. Aktarlar ve şarküterlerde satılan, faydaları saymakla bitmeyen çamsakızını toplaması da ustalık istiyor.
Genelde köylüler ve çobanlar tarafından 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak bir çakı yardımıyla tek tek toplan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.
Yoğun bir kokuya sahip olan çam sakızı insanlar tarafından şifa deposu olarak adlandırılıyor. Mide ağrısı, iltihap yaraları, öksürük gibi bir çok hastalığa iyi gelen çam sakızı, köylünün en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesi Boyalı köyünde ikamet eden Kenan ve Caner Kızılkaya kardeşler, geçimleri sakız toplayarak elde diyor. Tek gelirleri sakız toplamak olan Kenan Kızılkaya, aynı zamanda kanser hastası eşinin tedavisi için metrelerce yükseklikte bulunan ağaçlara çıkarak sakız topluyor.
Sakız toplayarak kendi imkanlarıyla emekli olan Kızılkaya, topladığı sakızları satarak Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören karısının hastane masrafları için kullanıyor.
Geçimizi ormanlarda bulunan ağaçlardan sakız toplayarak sağlayan Kenan Kızılkaya (52) "Sakızında bir mevsimi vardır. 6. ayda yeni sakız çıkar. Biz sakız hangi mıntıkada olduğunu biliriz. Ağaçtan anlarız, yılda duruma göre 30 kilo 40 kilo sakız toplaya biliyoruz" dedi.

“Sakız toplayıp paraya çeviriyoruz gidip evin ihtiyaçlarını alıyoruz”
İş bulamadığımız için bu işi yaptığını ifade eden Kızılkaya “Bizde masrafsız bir şekilde evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sakız topluyoruz paraya çeviriyoruz gidip ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Unumuzu, şekerimizi başka gelirimiz yok. Çocuklarımı sakız toplayarak okuttuk. Eşim 4 aydır kanser hastası onun tedavisi için para gerekiyor. Bende sakız toplayıp satıyorum. Bu ayın 28’inde ışın tedavisi görecek. Mecbur birkaç kilo sakız toplayacağım ki tedavi ettireyim. Kızım üniversite ikinci sınıf genetik mühendisliği öğrencisi okulu dondurmak zorunda kaldık. Eğitimi için gerekli parayı bulamadım" diye konuştu.
Kardeşi Caner Kızılkaya ise yaptığı açıklamada “Sakız toplamak zor iş. Çok tehlikesi var. Yaban hayvanları var, ağaçtan düşmesi var. Müşteri bulması var. Kilosu 800 lira ile 1000 lira arasında satılıyor. Ben girdiğim ormandan sakız kokusunu alırım. Sakızı toplayarak üç çocuk büyüttüm. Bizim işimiz bu başka gelirimiz yok” ifadelerin kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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