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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köyde yan yana bulunan cami ve kilise ilgi görüyor

İHA

Köyde yan yana bulunan cami ve kilise ilgi görüyor

Artvin’de Hamamlı köyünde bulunan bin 100 yıllık tarihi kilise ve hemen yanında yer alan cami büyük ilgi görüyor.
İl merkezine bağlı Hamamlı köyünde bulunan Dolishane Kilisesi ve hemen yanında yer alan Hamamlı köyü camisi ilgi çekiyor. 2 inancı temsil eden yapıların yer aldığı köyde, hoşgörü kültürüyle ön plana çıkıyor. Cami ile kilise neredeyse aynı bahçede bulunurken, köyün bu manzara ise havadan görüntülendi.
Dolishane Kilisesi her yıl Gürcistan başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinden turistlerin akınına uğruyor. Dolishane Kilisesi’ni ziyaret eden turistlerin köy camisini de kilisenin hemen yanında görünce fotoğraf makinelerine sarılıyor.
Artvin Valiliği İl Özel İdaresi Turizm Koordinatörü Restoretör İç Mimar Suat Çelik, “Bu iki dini binanın yan yana olduğu dünyada çok nokta var. Onlardan bir tanesi burası. Köyün bu özelliği ilgi görüyor. Bizde valilik olarak turistleri iyi ağırlamak için çevre düzenlemesi yapıyoruz” dedi.
Köy sakinlerinden Halil Tekin, daha önceden kilise cami olarak kullanıldığını ifade ederken şunları söyledi: “Caminin yerini bir hayır severin bağışlamasının ardından kilisenin hemen yanında cami yapıldı. Daha sonra yapılan camide köy halkı ibadetlerin yaparken kilse ise dışardan gelen çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Kiliseyi camiyi yan yana görenler fotoğraf çekiniyor, videolarla kayıt altına alıyor. Biz de köy halkı olarak bu durumdan oldukça mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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