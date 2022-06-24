Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu

İHA

Çoruh Nehri'nde rafting botları tekrar suyla buluştu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeni ile yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışmalar başladı.
Artvin’de bulunan Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeniyle uzun yıllardır yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışma başlatıldı. Kentte heyecan uyandıran bu çalışma öncesi rafting ve kanayla ilgilenen sporcular, Deriner Barajı ile Borçka Barajı havzasında bulunan 4 kilometrelik parkurda deneme yaptılar.
Uzun yıllar sonunda botlarını Çoruh Nehri'ne indiren sporcular, bu heyecanı tekrardan yaşarken Artvin Valisi Yılmaz Doruk, parkurun sonunda raftingcileri karşıladı.

Yılmaz Doruk: “Şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz”
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçmişte kentte 'Kaledibi' olarak adlandırılan noktadan Çoruh Nehri üzerinden Batum’a teknelerle yük taşındığını söyledi.
Borçka Barajı yapıldıktan sonra baraj gölünde değişik aktiviteler yapılmak için iskeleler yapıldığını kaydeden Doruk, “Biz şu anda Kaledibi iskelesindeyiz. Önümüzdeki günlerde Borçka Barajı gövdesindeki İbrikli İskelesinden Artvin Şehir girişindeki Kaledebi iskelesine kadar ki alanda teknelerle turlarımız olacak. Yanı başımızda Artvin kalemiz var. Burası adeta turizm destinasyon noktası haline geldi. Yanı başımızda zeytinlikler var. Bazalt kayalıklar var. Esasında biz şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz. Otantik güzle bir ortam” dedi.
Barajlar yapılmadan önce Çoruh nehrinin rafting tutkunların gözde mekânlarının başında geldiğini belirten Doruk, “ Barajlar yapıldıktan sonra farklı sporlar gündeme geldi. Şimdi burada rafting yapan arkadaşlarımızın deneme çalışmaları vardı. Deriner Barajı ile Borçka barajı arasında rafting yaptılar. Sporcularımız bu parkurdan son derece keyif altı. Turizm için safari dediğimiz tarzda keyifli bir bölge olduğunu gördük" diye konuştu.

Hamza Dereci: “Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip”
Rize’den gelerek Çoruh nehrinde rafting yapan Hamza Dereci, parkurun kalitesi ve adrenalin kalitesi ölçmek için rafting yaptıklarını söyledi.
Parkurun adrenalin için değil ama safari için çok ideal bir yer olduğunu kaydeden Dereci, “Ziyaretçiler yorulmadan Çoruh nehri üzerinde, eşsiz bir doğa seyri ile keyifli bir rafting yapabilir. Vadi çok güzel. Sportif amaçlı faaliyetler başlayınca turizme de kazandırılacaktır. Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Parkur safari anlamında çok iyi. Görsel bir şölen var. Bir tarafı şehir merkezi bir tarafı el değmemiş bozulmamış doğa. Şuan merkezde olmamıza rağmen çevreyi izlediğimizde bir dağın ortasında yalnız kalmış gibi hissediyoruz. Gelen turistler için oldukça keyifli bir rota” diye konuştu.

Suat Çelik: “Rafting botumuzu suya indirdik güzel sonuçlar aldık”
Artvin Valiliği turizm koordinatörü Suat Çelik ise, "Kentte yapılan barajlar sonrası sona ermiş olduğunu düşündüğümüz rafting sporunu yeniden canlandırabilir miyiz diye bir çalıma içindeyiz. Sporla ilgilenen arkadaşlarımız geldi. Rafting botumuzla suyu denedik. Güzle sonuçlar elde ettik. Bizde bu sporun devamını getirebilmek için bir eğitim parkuru yapmayı düşünüyoruz. Eğitim parkuru ile turizmi birleştirip İbriklideki iskeleyi kullanarak su sporlarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine girdi
YEREL HABERLER İkiz gelinler, aynı düğünde kuzenler ile dünyaevine ...
İki gün önce aldığı motosikletin gaz ile frenini karıştırınca çay ocağına daldı
YEREL HABERLER İki gün önce aldığı motosikletin gaz ile frenini ...
Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Doluya yakalanan sürü sahibi zor anlar yaşadı
Sürekli yattığı için endişelendiği dağ keçisinin 2 gün sonra 3 yavrusu ile görünce rahat nefes aldı
YEREL HABERLER Sürekli yattığı için endişelendiği dağ keçisinin 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.