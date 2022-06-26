Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı

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Arzu ERBAŞ/ARTVİN (DHA)-ARTVİN'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya, tek katlı bir evin duvarını yıktı.

Merkeze bağlı Taşlıca köyü Örenli Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde sağanağın etkisiyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya, Kara ailesinin tek katlı evinin duvarını yıktı. Evde hasar oluşurken, o sırada balkondaki 3 kişi büyük korku yaşadı. Evde hasar tespit çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2022-06-26 11:27:21



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