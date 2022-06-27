Belediye başkanı sosyal medyada el arabası ile taşınan engelli kadını gördü, tekerlekli sandalye hediye etti

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Artvin'in Hopa ilçesinde Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, sosyal medyada gördüğü engelli eşini el arabasıyla taşıyan aileye tekerlekli sandalye hediye etti.

Artvin’in Hopa ilçesinde Süleyman Çelik, engelli eşi Hatice Çelik’i el arabasıyla sokakta gezdirdiği sırada çekilen bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafı sosyal medyada gören Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi aileyi evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalye hediye etti.

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