41. Kafkasör Festivali boğaların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin’in Kafkasör Yaylası´nda bu yıl 41.'si düzenlenecek ve 4 gün sürecek olan Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali boğaların da katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı.

İnönü caddesi üzerinden valilik önüne düzenlenen kortej yürüyüşü, 750 kilogramlık ‘Kadirağa’ isimli boğanın önderliğinde gerçekleşti. Atatürk anıtına çelenk sunumu ve ardından saygı duruşu ve istiklal marşı ise program devam etti.

Törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, festivalin boğaların kendi aralarında lideri seçtiği bir gelenek olduğu ifade ederek “Bahar geldiği zaman bütün mahallelerden hayvanlar Kafkasör yaylasına çıkar. Orada boğalar kimsenin zorlaması olmadan bir birleriyle güreşir ve lideri yani başboğayı seçer. Boşaboğa yaylada diğer hayvanların lideri olur. Kafksör festivalide bu geleneğin devamı” dedi.

Eskiden 3 gün olan boğa güreşlerine ‘Yıldızlar’ kategorisini ekleyerek dört güne çıktığını ifade eden Başkan Elçin, toplam para ödülünün ise 276 bin lira olduğunu söyledi.

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