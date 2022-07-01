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Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay

DHA

Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay


Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda elektro-mekanik işlemlerde sona gelindi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'nde ilçe merkezi ve köylerin taşınma sürecine temmuz sonlarına doğru başlanılması kararlaştırıldı. Eşyalarını toplamaya başlayan yöre halkı, yeni yerleşim yerlerine taşınmak için gün sayıyor.
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın, gövde inşaatı tamamlandı. 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkeziyle köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.
KAMU BİNALARI TAMAMLANDI
İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması çalışmaları kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki alt yapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplamda 520 köy evi inşa edildi.
Yapımı tamamlanan ve su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda elektromekanik işlemlerde de sona gelindi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilip, 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli'de, ilçe merkezi ve köylerin taşınma sürecine temmuz ayı sonlarına doğru başlanılması kararlaştırıldı. Eşyalarını toplamaya başlayan yöre halkı, yeni yerleşim yerlerine taşınmak için geri sayıma başlayıp gün sayıyor. İlçede, 2 bin 654 yapı hak sahibiyle aileleri yer değiştirecek. Yaklaşık 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
'TEMENNİ GÖÇ VERMEMEK'
Merkez Mahalle muhtarı Hüseyin Çelik, taşınma süreciyle ilgili, "Bayramı yeni yerimizde geçirmeyi umuyoruz. Seneye okular açıldığında ancak orası biter. Bu ay biteceğini tahmin etmiyorum. İsteğimiz oradan tüm işçilerin gidip, tüm her şeyin bitmesiyle bizim oralara taşınmamız. Bazı eksikliklerimiz var" dedi.
İlçede yaşayan Hafize Gültekin, "Bu süreç başlayacak. Yusufeli halkı, zor süreçlerden geçecek. İnşallah bu süreçte halkımız ve devletimizin birliğiyle, el ele vererek iyi şekilde taşınabileceğimizi düşünüyorum. Göç vermeden güzel şartlarda güzel şekilde umarım taşınırız" diye konuştu.
Esnaf Osman Aksu da "Yeni ilçemizde çalışmalar sürüyor. Devletimiz ne derse odur. Hayırlısı olur inşallah" diye konuştu. 
Esnaftan Vakkas Bayram da "'Vatanımız kazansın' diye ilçemizden vazgeçtik; baraj oluyor. Temennimiz, yeni yerimizde hiçbir eksiklik durumunda mağdur olmamaktır. Hüsrana uğramamayı diliyoruz" dedi. 
Dursun Özdemir ise kendisine henüz iş yeri çıkmadığını belirterek, "Son parke konulana dek yeni yere çıkmayı düşünmüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-07-01 10:04:14

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