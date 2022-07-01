Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bu sabah meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu.

Bugün sabah saat 07.45 sıralarında HopaKemalpaşa sahil yolunda yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle heyelan meydana geldi. Olayda Azerbaycan uyruklu Şahmar Kerimov (38) isimli tır şoförü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 4 tırda ise maddi hasar meydana geldi.

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