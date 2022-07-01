

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda kapanan yolla ilgili ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Doruk, yolun tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açıldığını belirterek, "Sabahleyin bu yamaçtan çok büyük kayalar düştü ve altında bekleyen araçlara zarar verdi. 4 TIR'dan ikisi ağır hasar aldı. Düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanmıştı, yolu tek taraflı kontrollü olarak ulaşıma açtık. Yolda kalan diğer büyük kayaları da kaldırarak diğer şeridi de trafiği açmış olacağız. Bölgemizin arazi yapısı ortada; uzun süredir de yağışlar devam ediyordu. Buna bağlı yamaçlarda çözülmeler olabiliyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Hayati AKBAŞ

2022-07-01 15:05:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.