Temizlik personelin dansı gülümsetti

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Artvin’in Borçka ilçesinde belediye çalışanı temizlik işçisi Osman Bülbül, çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırıp yaptığı dans gülümsemelere neden oldu.

Artvin’in Borçka Belediyesinde temizlik personeli olarak çalışan Osman Bülbül, mesai arkadaşlarıyla çalıştığı sırada müziğe kendini kaptırınca komik görüntüler ortaya çıktı. Çöp arabasında Karadeniz müziği çalınınca işine kısa süreliğine ara veren Bülbül, dans etmeye başladı. Müziğin ritmine ayak uyduran Bülbül, komik dansı arkadaşı Necati Gazi tarafından görüntülendi.

Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük beğeni kazandı.

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