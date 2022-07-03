Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş

DHA

Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/HOPA, (Artvin), (DHA) ARTVİN'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda yola düşen dev kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor. TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az 1000 araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor" dedi.
Heyelan, 1 Temmuz'da Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı mevkisinde meydana geldi. Gürcistan'a gitmek üzere yol kenarında park halinde bekleyen TIR'lar, yamaçtan kopan dev kayaların altında kaldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarıyla bölgeye AFAD, HOPAK, AKUT, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışma yapan ekipler, Azerbaycan uyruklu TIR şoförü Şahmar Kerimov'un (38) cansız bedenine ulaştı. 1 kişinin de yaralandığı heyelanda 4 TIR zarar gördü. Heyelan anı ise tünele ait güvenlik kamerasına yansıdı. 
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLİYOR
Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda, ulaşım tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı. AFAD ile endüstriyel dağcı ekipleri, yola düşen kayaları kaldırmak için çalışma yürütüyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor. Kimi TIR şoförleri, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sınırlı kapasiteye sahip TIR parklarında yer bulurken, kimileri ise dev sarp kayalıkların altından geçen yolda geçiş için sıra bekliyor.
'EN KÖKLÜ ÇÖZÜM TIR PARKI'
Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförü Kazım Demirkıran, "Burada endişeli bekleyişin sona erebilmesi için en az 1000 araçlık TIR parkı şart. Böyle yol boylarında beklemek olmuyor, sakat iş. Bu şoförlerin çektiği nedir? Adı şoför, soyadı çile. Önceki gün yaşanan heyelan, bugün burada olmayacak diye bir şey yok. Kayaların altında bekliyoruz. Yer olmayınca mecbur bekleyeceğiz. Bu koca kayaları indiremeyeceğimize göre, en köklü çözüm TIR parkının yapılmasıdır" dedi.
'YOL GÜZERGAHI ARABALARLA DOLU'
Araçları yol üzerinde buldukları yere park ettiklerini söyleyen Yakup Kutlu da "Bir arkadaşımızın hayatını kaybettiği o üzücü olayı duyduk. Fakat biz de yer olmadığı için bir kayanın altına aracımızı park ettik, bekliyoruz. Tam kayanın altındayız. Hayalar aşağıya geldiğinde yerle bir olur burası. Bu yol güzergahı arabalarla dolu. Bir TIR parkı yapsalar bu yoldaki tehlike sona erecektir" diye konuştu.
'BURADA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'
Yol güzergahında kaya düşme tehlikesinin her zaman olabileceğini söyleyen Ramazan Cansever de "Kayalıkların altında mecbur TIR sırasında bekliyoruz. Her yer araba dolu. Burada can güvenliğimiz yok. Kayalıklardan taşlar düşmek üzere ama mecburen burada duruyoruz. Çünkü başka yer yok. Parklar dolu, TIR'lar sağlı sollu her yere park etmiş durumda. Biz de bulduğumuz her yerde park ederek, mecburen bekliyoruz" ifadeleri kullandı.
TÜNEL ÇÖKTÜ, KAYALAR DÜŞTÜ
Artvin'de Hopa ve Kemalpaşa ilçeleri ile Sarp Sınır Kapısı arasındaki 18 kilometrelik Karadeniz Sahil Yolu'nda aralıklarla kaya düşme olayları yaşanıyor. Hopa'da 31 Mart 2019 yılındaki heyelanda Esenkıyı Tüneli çöktü, can kaybı ve yaralanma olmadı. Kemalpaşa ilçesi Liman köyü tünel mevkisinde ise 4 Şubat 2022'de yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz Sahil Yolu'na düştü. Sürücüler, kayaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar, tünelin güvenlik kamerasına yansıdı. Yol güzergahında farklı tarihlerde onlarca küçük ve büyük çaplı heyelanlar meydana geldi. 
SARP SINIR KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU
Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. İhracatın artması ve özel araç geçişleri ile beraber Türk tarafında TIR kuyrukları da oluşuyor. TIR parklarının dolmasıyla Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aralıklarla oluşan, Türk tarafında 29 kilometreyi aşan kuyruk, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçip, Arhavi ilçesine kadar uzanıyor. Kara yolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Hopa Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-07-03 10:32:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Temizlik personelin dansı gülümsetti
YEREL HABERLER Temizlik personelin dansı gülümsetti
Artvin’deki heyelan sonrası dağcılar incelemede bulundu
YEREL HABERLER Artvin’deki heyelan sonrası dağcılar incelemede ...
Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ...
Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki heyelanın ardından ...
Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda ...
Sarp Sınır Kapısı'na giden yolu trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'na giden yolu trafiğe açmak için ...
Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık"
YEREL HABERLER Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için ...
Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay
YEREL HABERLER Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay
Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ...
Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ...
Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın ...
Artvin´de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Artvin´de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan böyle geldi
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan böyle geldi
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.