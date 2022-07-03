Artvin’de düzenlenen Kafkasör Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Yılmaz Vural bu kez boğa güreşleri arenasına indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’de düzenlenen Kafkasör Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Yılmaz Vural bu kez boğa güreşleri arenasına indi

İHA

Artvin’de düzenlenen Kafkasör Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Yılmaz Vural bu kez boğa güreşleri arenasına indi

Artvin’in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreşleri izleyen Türk futbolunun deneyimli teknik adamı Yılmaz Vural, bu kez boğa güreşleri arenasına inerek desteklediği boğasına talimatlar verdi.

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi. Güreşler baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride gerçekleşirken, yıldızlar boyunda ise 5 kategoride düzenlendi. Artvin Belediyesi organizasyonunda, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ödüllü boğa güreşleri festivali bu yıl 4 gün sürdü. 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Güreşlere Rize, Erzurum, Artvin ve ilçelerinden toplamda 162 boğa katılırken, boğalara takılan Paşa, Zorbey, Kaçkar, Ceko, Diriliş gibi ilginç isimler dikkat çekti.

Boynuz ve doping kontrolü
Kafkasör Yaylası’nda güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar; pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.

Yılmaz Vural tribünden arenaya indi
Artvin Belediyesinin daveti üzerine festivale katılan Türk futbolunun deneyimli antrenörü Yılmaz Vural, Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşlerini tribünden izledi. Heyecanlı bir şekilde güreşleri takip eden Vural, kazanmasını istediği boğayı destek olmak için bir ara boğa güreşlerinin düzenlediği arenaya indi. Rakip boğayı destekleyen eski milli futbolcu Hamza Gezmiş’e rakip olan Vural, “Benim boğa il kez arenaya çıkıyor. Ama görüyorsun rüzgarı önünde” deyince tribünden büyük destek aldı.

Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşlerde 25 hakem görev aldı. Baş boğa sahibine 42 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise 276 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kafkasör'de boğa güreşleri heyecanı
YEREL HABERLER Kafkasör'de boğa güreşleri heyecanı
Yılmaz Vural, Borçka Trabzonspor Okulu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Yılmaz Vural, Borçka Trabzonspor Okulu'nu ziyaret ...
Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş
YEREL HABERLER Heyelan sahasındaki TIR kuyruğunda 'korkulu' bekleyiş
Temizlik personelin dansı gülümsetti
YEREL HABERLER Temizlik personelin dansı gülümsetti
Artvin’deki heyelan sonrası dağcılar incelemede bulundu
YEREL HABERLER Artvin’deki heyelan sonrası dağcılar incelemede ...
Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (4)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ...
Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ölü, 1 yaralı (3)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR, kayaların altında kaldı: 1 ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki heyelanın ardından Karadeniz Sahil Yolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki heyelanın ardından ...
Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda hayatını kaybeden Azeri uyruklu şahsın kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Artvin'nin Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelanda ...
Sarp Sınır Kapısı'na giden yolu trafiğe açmak için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sarp Sınır Kapısı'na giden yolu trafiğe açmak için ...
Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Artvin'deki heyelan bölgesi havadan görüntülendi
Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için çalışmalarımızı başlattık"
YEREL HABERLER Artvin Valisi Doruk: "Yolu trafiğe açmak için ...
Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay
YEREL HABERLER Yusufeli'nde 7'nci taşınma sürecinde son 1 ay
Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Artvin'de heyelanda 2 TIR kayaların altında kaldı; 1 ...
Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Artvin Valiliği, Kemalpaşa ilçesindeki heyelanla ...
Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın ...
Artvin´de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü
YEREL HABERLER Artvin´de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan böyle geldi
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan böyle geldi
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde heyelan: 1 ölü, 2 ...
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen heyelandan ötürü yoldan geçen tırlar zarar gördü, bölgede ölü ve yaralıların olduğu biliniyor, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.