Artvin’de düzenlenen Kafkasör Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne oldu Yılmaz Vural bu kez boğa güreşleri arenasına indi

Artvin’in Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Güreşleri izleyen Türk futbolunun deneyimli teknik adamı Yılmaz Vural, bu kez boğa güreşleri arenasına inerek desteklediği boğasına talimatlar verdi.



Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi. Güreşler baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 8 kategoride gerçekleşirken, yıldızlar boyunda ise 5 kategoride düzenlendi. Artvin Belediyesi organizasyonunda, Artvin Kafkasör Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylarını Koruma Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen ödüllü boğa güreşleri festivali bu yıl 4 gün sürdü. 200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 400 ile 900 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıyor. Güreşlere Rize, Erzurum, Artvin ve ilçelerinden toplamda 162 boğa katılırken, boğalara takılan Paşa, Zorbey, Kaçkar, Ceko, Diriliş gibi ilginç isimler dikkat çekti.



Boynuz ve doping kontrolü

Kafkasör Yaylası’nda güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar; pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.



Yılmaz Vural tribünden arenaya indi

Artvin Belediyesinin daveti üzerine festivale katılan Türk futbolunun deneyimli antrenörü Yılmaz Vural, Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşlerini tribünden izledi. Heyecanlı bir şekilde güreşleri takip eden Vural, kazanmasını istediği boğayı destek olmak için bir ara boğa güreşlerinin düzenlediği arenaya indi. Rakip boğayı destekleyen eski milli futbolcu Hamza Gezmiş’e rakip olan Vural, “Benim boğa il kez arenaya çıkıyor. Ama görüyorsun rüzgarı önünde” deyince tribünden büyük destek aldı.



Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşlerde 25 hakem görev aldı. Baş boğa sahibine 42 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise 276 bin TL para ödülü dağıtıldı.

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