Ağaca çıkan yavru ayılar vatandaşlar tarafından görüntülendi

Tarihi medrese müze olarak turizme hizmet ediyor

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de ağaca çıkan 3 yavru ayı bölgede gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Artvin merkez Ormanlı köyü sakinlerinden Bülent Baydar, köyde gezintiye çıktığı sırada 3 yavru ayının ağaca çıktığını fark etti. Sevimli ayı yavrularını ağacın tepesinde gören Baydar, cep telefonu kamerasıyla kayıt almaya başladı.

Kayıt esnasında konuşan Baydar, "3 ayı yavrusu cam ağacına çıkmış. İnmeye çalışıyorlar biz de çekimini yapıyoruz. 3'ü bir arada bizi izliyorlar" diyerek kaydı sonlandırdı.

Daha sonra ağaçtan inen ayılar koşarak bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.