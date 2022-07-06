Artvin’de bulunan 52 kilometre uzunluğundaki ekoturizm yolu ziyaretçilerini bekliyor

Artvin’de, içerisinde bisiklet yolu, ahşap köprüler, çeşmeler ve seyir teraslarının yer aldığı 52 kilometrelik Türkiye’nin uzun ekoturizm yolarından biri olan, “Çoruh Ekoturizm Alanı” hataya geçirildi. Doğal yapıyı bozmadan hazırlanan yürüyüş yolu havadan görüntülendi.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, kentteki ekoturizm alanlarını belirlemek için doğal yapıyı bozmadan yapılan 52 kilometre uzunluğunda bulunan “Çoruh Ekoturzim alanı” tamamlandı.

Artvin Orman Bölge Müdürü Dr. Mimar Sinan Özkaya, basın mensuplarına tamamlanan proje hakkında bilgiler verdi. Projede, AmbarlıTütüncüler, OrmanlıFıstıklı köyleri, ÇamlıkYenimahalle ve KafkasörGenya Dağı boyunca 52 kilometrelik 4 parkurdan oluşan patika yol, orman yolu, stabilize köy yolu ile bisiklet yolu bulunuyor.

Proje, güzergâh boyunca yapılacak olan girişçıkış kontrol üniteleri, patika (yürüyüş) yolu, ahşap köprüler, yağmurluklar, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, yön, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları yer alıyor.

Ayrıca ekoturizm sahasının hazırlık çalışmalarında yöre halkının istihdam edilmesinin de amaçlandığı belirtiliyor. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri olma özelliği taşıyor.

Artvin Orman Bölge Müdürü M. Sinan Özkaya proje hakkında yaptığı açıklamada, doğasıyla marka olan Artvin’in bu tip kaynak değerlerinin vatandaşlara aktarması anlamında çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Parkura şimdiden ilginin yoğun olduğunu ifade eden Özkaya, dağa tutkunları Çoruh Ekoturizm alanına beklediğini söyledi.

Aynı zamanda kentte 10 dönüm ormanlık arazide Millet Ormanı kurma çalışmalarına da başlandığını söyleyen Özkaya, “Millet Ormanını Eylül ayında vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı. Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, Artvin Millet Ormanı Konaklamasız Orman Parkı’nda yapılması planlanan yürüyüş ve koşu parkuru, bisiklet parkuru, amfi tiyatro, seyir terasları, mini spor alanı gibi tesisler ile çeşitli aktivitelerin yapılmasına olanak sağlanacağını aktardı.

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