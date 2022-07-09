Sakarya'dan Artvin'e tatile gelen Utku, denizde kayboldu



Hayati AKBAŞ/ KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)SAKARYA'dan Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatiline gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, girdiği denizde kayboldu. Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmalarının, sabah süreceği belirtildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçe sahilinde yaşandı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin´in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, serinlemek için annesi ile birlikte gittiği ilçe sahilinde denize girdi. Bir süre sonra denizde yüzen Göçer, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler de, Utku Göçer'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Ancak küçük çocuğa ulaşılamayınca havanın kararmasıyla çalışmalar sonlandırıldı. Takviye ekiplerle arama çalışmalarının sabah devam edeceği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Hayati AKBAŞ

2022-07-09 23:43:24



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