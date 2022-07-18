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Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi devirdi

DHA

Artvin'de güreşçi rakibini bıraktı, hakemi devirdi


Nusret DURUR / ARTVİN (DHA)Artvin´in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Karakucak Güreşleri'nde, Volkan Tosun rakibini bırakarak eski pehlivan olan hakem Muharrem Palaoğlu'nu yere serdi.
Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde dün Yayla Göçü Festivali düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen Karakucak Güreşleri'nde farklı kategorilerde yaklaşık 100 pehlivan er meydanına çıktı. Festivalde rakiplerini yenen Onur Alkanoğlu başpehlivan oldu.
Pehlivanlardan Volkan Tosun, karşılaşması devam ederken mücadeleyi bıraktı ve daha önce pehlivanlık yapan hakem Muharrem Palaoğlu'na yöneldi. Tosun, yaptığı hamleyle hakem Palaoğlu'nu yere serdi. İkili daha sonra birbirine sarıldı. Hakem Palaoğlu, "Meydanlarda hep rakip olurduk. En son maçta ben onu yere sermiştim. Şimdi hakem olarak görev yapınca hazırlıksız yakaladı beni ve yere serdi" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Festival alanından görüntüler
-Güreşlerden görüntüler
-Güreşçinin hakemi yere serme görüntüsü
-Sel ve afetlerden korunmak için kesilen kurbanın pişirilmesi
-Haber genel ve detay görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2022-07-18 13:21:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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