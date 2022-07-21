Atmaca kültürü tanıtılıyor

Artvin’in Hopa ilçesinde düzenlenen 18. Hopa Kültür Sanat ve Deniz Festivalinde bölgenin en eski geleneği olan Atmacacılık kültürü tanıtıldı.

Festivalde konuşan Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi “Bu yıl 18. Hopa Kültür Sanat ve Deniz festivali yapmaktayız. Ağırlıklı voleybol festivallerimiz var. Karadeniz’de sadece Hopa’da düzenlenmekte. Coğrafi işaretini aldığımız Laz böreğimiz tanıtımı yapıldı. Festivalimizin bugün açılışını yaptık, beş gün gün sürecek, dört gün ise voleybol müsabakalarımızla devam edecek” dedi.

Öte yandan atmaca kültürünün nesillere aktarılması için kurulan stant büyük ilgi gördü.

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