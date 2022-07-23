Park halindeki tır sürücüsü ölü bulundu

Temmuz zammı ile polis maaşları belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı'nı geçmek için sıra bekleyen park halindeki tır sürücüsü aracında ölü bulundu.



Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nı geçmek üzere Arhavi Kıyıcık mevkisinde park halinde bulunan 35 AAR 338 plakalı tır sürücüsü araç içinde ölü bulundu. Kars nüfusuna kayıtlı Mehmet Çiftçi (63) olduğu tespit edilen sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.