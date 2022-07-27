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Artvin'de yavru arı bereketi Artvin’de arıların oğul vermesi ilginç görüntüler ortaya koydu

İHA

Artvin'de yavru arı bereketi Artvin’de arıların oğul vermesi ilginç görüntüler ortaya koydu

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Artvin’de, arıların oğul vermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Arı kolonilerinin üremesiyle kovanlara sığmayan oğul arılar, ağaç dallarına kümelendi. Bal üreticileri, oğul arıları kümelendikleri yerlerden kovan içine alarak üretimi artırmaya çalışıyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesine Kapı köyünde gezginci bal üretimi yapan Osman Yılmaz, emekli olduktan sonra şehir hayatındaki gürültüden stresten uzak kalmak için köyüne yerleştiğini ve burada profesyonel olarak arıcılığa başladığını söyledi. Arıların çalışmasının düzenini görmenin insana huzur verdiğini belirten Yılmaz "Emekli olduktan sonra, şehir ortamından gürültüden patırtıdan uzak kalmak Ardanuç ilçesi Bağlıca Köyüme geri dönerek burada gezgin arıcılığa başladım. Kafkas Irkı olan arılarımın ırkının bozulmaması için sadece, Köyüm ve Ardanuç ilçesine bağlı Kapı Köyüne götürüyorum. Buranın bal yapımında ki önemi rakım bin 500 tarım ürünleri ekilmiyor her şey doğal dolayısıyla arının yaptığı balda doğal. Endemik bitki çeşitliliği de çok fazla" dedi.
Bu dönemde arıların oğul verme dönemi olduğunu kaydeden Yılmaz "Kraliçe kovandaki mevcudun artması için çalışır. Kraliçe yaşlı olursa, arı kraliçeyi değişmek için genç ana yapar dolayısı ile yaşlı kraliçe kovanı terk etmek zorunda kalır. Oğul vermek demek kraliçe arının gençleştirilmesinden dolayı eski kraliçe arının kovandan kaçmasıyla meydana gelen olaydır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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