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"Helikopter düştü" diye ihbarda bulununca ilçeyi ayağa kaldırdı Yüksek gerilim hatlarını onaran helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden Artvinli Levent Küçükali gerçeği öğrenince ekiplerin yakıt parasını ödemek istedi

İHA

"Helikopter düştü" diye ihbarda bulununca ilçeyi ayağa kaldırdı Yüksek gerilim hatlarını onaran helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden Artvinli Levent Küçükali gerçeği öğrenince ekiplerin yakıt parasını ödemek istedi

Artvin’in Hopa ilçesinde yüksek gerilim hatlarını onaran helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden şahıs 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulununca ilçeyi ayağa kaldırdı. İhbar üzere olay yerine Jandarma, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerken, helikopterin düşmediği ve yüksek gerilim hatlarını onardığı anlaşılınca ihbarı yapan vatandaş ekiplerin yakıt parasını ödemek istedi.
Artvin’in Hopa ilçesi Başköy köyünde, bahçesinden çay toplayan Levent Küçükali ve eşi Filiz Küçükali’nin, bölgede dolaşan bir helikopter dikkatlerini çekti. Helikopter, elektrik telleri yakından bir süre havada kalınca Küçükali ailesi helikopterin elektrik tellerine takıldığını ve inemediğini düşündü.
Daha sonra helikopteri yere doğru sorti yapınca çift, helikopterin düştüğünü zannederek 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Helikopterin düştüğü ihbarında bulunan Levent Küçükali, aynı zamanda bu anları cep telefonuna kaydetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Jandarma ekipleri, AFAD, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Helikopterin düştüğü noktayı öğrenmeye çalışan ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda helikopterin düşmediğini ve yüksek gerilim hattını onaran elektrik şirketine ait helikopterin olduğu tespit etti.
Olayın asılsız ihbar olduğu anlaşılması üzerine Levent Küçükali, yetkililerden özür diledi. İyi niyetli olduklarını ifade eden Küçükali, emekli maaşıyla ekiplerin yakıp parasını ödemek istedi.

“Helikopterin düşmediğine sevindim ama yanlış ihbarda bulunduğum için üzgünüm”
Yaşadığı o anları anlatan Levent Küçükali (64) "Eşimle birlikte çay toplarken, bir helikopter geldi. Teller arasında bir türlü çıkamadı. Daha sonra yere doğru düşer gibi oldu. Bende bir vatandaş olarak, 112 çağrı merkezine haber verdim. Daha sonra Jandarma, AKUT, Orman İşletmesi, itfaiye geldi ne kadar müdahale edebilecek ekip varsa geldi. Yapılan araştırmada helikopterin düşmediğini belli oldu. Biz ihbarı hanımla birlikte iyi niyetli yaptık kötü bir niyetimiz yoktu. Helikopterin içinde insanlar vardı. Onların başına bir şey gelebilirdi diye düşündüm. Onun için bir an bile düşünmeden aradım. Daha donra helikopterin düşmediğine sevindim ama asılsız ihbarda bulunduğum için üzüldüm. Bunun için Türk milletine ve Hopa halkından özür diliyorum. Haftaya belediyeye ve jandarmaya gideceğim eğer kabul ederseler yakıt masraflarını emekli maaşımla ödeyeceğim. Yaptığı asılsız ihbar için zamanlarından oldular, bunun için geceleri gözüme uyku girmiyor. İnşallah kabul ederler” dedi.
Öte yandan helikopterin tellere takılıp düştüğünü zanneden Levent Küçükali’nin çektiği video sosyla medyada büyük ilgi gördü.

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