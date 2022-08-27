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Kazada ölen polis memuru ve eşi toprağa verildi

DHA

Kazada ölen polis memuru ve eşi toprağa verildi


Arzu ERBAŞ/ARTVİN, (DHA)ANKARA'da, otobüs beklerken hafif ticari aracın durağa çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Orhan Yeşilırmak ile eşi Semiha Yeşilırmak, memleketleri Artvin´de toprağa verildi. Cenaze törenine Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da katıldı.
Yenimahalle ilçesinde önceki gün Adnan Sevinç´in kontrolünü yitirdiği 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak yaralandı. Yeşilırmak çifti, kaldırıldıkları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ankara´da dün düzenlenen töreninin ardından Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak´ın cenazeleri memleketleri Artvin´e gönderildi.
Yeşilırmak çifti için bugün merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Artvin Vali Yardımcısı Onur Özaydın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yıldırım Saygılı ile çiftin kızları İkbal ve İclal Yeşilırmak ve diğer yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı sonrası Orhan Yeşilırmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ta bir süre omuzlarında taşıdı.
Çiftin cenazeleri, kılınan namazın ardından, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ
2022-08-27 16:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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