Sürüsüne doğru gelen ayıyı görüntüledi; 'Yolu şaşırmışsın kanka' diye bağırdı

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Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Serkan Aydın (21) otlattığı büyükbaş hayvan sürüsüne doğru gelen ayıyı cep telefonuyla görüntüledi. Aydın, ayıya "Yolu şaşırmışsın kanka" diye bağırdı.

Şavşat ilçesi Arpalı köyü Yukarı Yayla Dıdğela mevkisinde hayvanlarını otlatan Serkan Aydın, dün akşam saatlerinde bir bozayının, hayvanlarının bulunduğu alana yöneldiğini fark etti. Aydın, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Aydın'ın, "Nereye gidiyorsun? Yolunda devam et, yolu şaşırmışsın kanka. Malı ürkütme" diyerek bağırdığı ayı, daha sonra bölgeden uzaklaşıp gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat

2022-09-03 14:27:19



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