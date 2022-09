Su altında kalacak Yusufeli´nin yeni yerleşim yerinde 2 etap taşınmaya hazır

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, "Yusufeli´nde uzun zamandır sürdürülen zorlu süreçlerin artık sonuna gelindi. Yusufeli´nde 1 ve 3´üncü bölgelerde şu anda taşınmaya engel bir durum yok" dedi.

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatı ile birlikte ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

2 ETAP HAZIR

İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. Su altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nde alt ve üst yapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap taşınmaya hazır hale getirildi.

`EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, bölgede devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Aslan, ilçede taşınmaya engel bir durumun olmadığını söyledi. Bütün kurumların el birliği içerisinde çalıştığını belirten Aslan, "Yusufeli´nde uzun zamandır sürdürülen zorlu süreçlerin artık sonuna gelindi. Yusufeli´nde 1 ve 3´üncü bölgelerde şu anda taşınmaya engel bir durum yok. Zaten vatandaşlarımız da taşınmaya başladı. Ancak biz gerek çevre düzeni olarak gerek yeni taşınan vatandaşlarımızın birtakım ufak tefek ihtiyaçları, talepleri oluyor onları da çözerek ilerlemek için her hafta Yusufeli´nde oluyoruz. Bakanımız Sayın Murat Kurum´un talimatlarıyla bütün çalışmaları bir takvime bağladık. Bütün kurumlar el birliği, güç birliği yaparak çalışmalara devam ediyoruz. Yusufeli gibi çok önemli bir proje hem barajıyla hem de yeni yerleşim yeriyle hayata geçmiş oldu" diye konuştu.

`TAŞINMAYA ENGEL YOK'

Vatandaşların yaşamını zorlaştıracak durumların ortadan kaldırılması için yetkili firmalara süre verildiğini ifade eden Aslan, "Burada karşılaştığımız ufak tefek sorunlar oluyor. Bunlar taşınmaya engel değil. Ancak dikkat edilmesi gereken, vatandaşın yaşamını engel olmasa bile zorlaştıracak durumlar oluyor. Bir veya iki sene önce yapılan imalatlarda ufak tefek tekrar gözden geçirilmesi gereken durumlar oluyor. Yeni taşınan yapılarda bu tarz durumlar oluyor. Şunu da ifade etmek istiyorum; bırakın yeniden bir ilçe taşınmasını, ilimizde veya ilçemizde bir binadan diğer binaya taşınma sürecinde bile birtakım zorluklarla karşılaşırız. Kornişin vidası düşer, camı kapanmaz, çöp kutusu nerededir gibi ufak sorunlarla karşılaşılması çok doğaldır. Yusufeli´nde de bu tarz sorunlar var. Sosyal anlamda bir takım ilgilenilmesi gereken vatandaşların talepleri var. Bunların hepsini inceliyoruz, en hızlı sürede tamamlanması için süre veriyoruz. El birliği ile de tamamlamaya çalışıyoruz. Bakanlarımız da an an takip edip, bilgi alıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

