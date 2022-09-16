Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor



Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde yapılan Yusufeli Barajı'nın suları altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde, 3 bölgede 10 etapta sürdürülen altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmalarında sona gelindi. Yusufeli'nde yeni yerleşim yerinde inşaatı tamamlanan kamu kurumlarının taşınma süreci de başladı.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) projelendirildi. Temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın gövde inşaatı tamamlandı. Baraj inşaatıyla ilçe merkezi ile köylerde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ve 9 bin 430 dönüm tarım arazisi, sular altında kalacak.

KAMU BİNALARI TAMAMLANDI

İlçenin yeni yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 11 milyon metreküp dolguyla 153 hektar alan elde edildi. 3 bölgede 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. Sular altında kalacak Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerinde yaşayanlar için de dağların eteklerinde yeni yerleşim birimleri kuruldu. 7 köyde, yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi, inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nde altyapı ve üstyapı ile bina ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanan 2 etap, taşınmaya hazır hale getirildi.

Yeni yerleşim yerinde; aralarında hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye ve okulların da yer aldığı kamu binalarının tamamlanmasıyla taşınma süreci başlatıldı. Kamu kurumları, bu sabah kamyonlara yüklenen eşyalarla yeni yerleşim yerine taşınmaya başladı. Binalardan çıkarılan masa, sandalye, dolap ve diğer eşyalar, işçiler tarafından kamyonlara yüklenip, yeni hizmet binalarına yerleştiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2022-09-16 09:45:56



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