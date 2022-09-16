Su altında kalacak Yusufeli'nde kamu kurumları taşınıyor (2)



TÜRK BAYRAKLI KAMYONLAR DUALARLA UĞURLANDI

Artvin'de Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının yeni ilçe merkezine başlayan taşınma işlemi sürüyor. Taşınma nedeniyle ilçedeki Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ile kamu kurumu amirleri ve görevlileri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Türk bayraklarıyla donatılan eşya yüklü kamyonlar, konvoy eşliğinde yeni ilçe merkezine gitmek üzere uğurlandı.

`BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ´

Törende konuşan Vali Yılmaz Doruk, "Sürecin, ülkemize, milletimize, ilçe halkımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Aileleri ve komşularıyla birlik, beraberlik, huzur içinde herkesin sağlıklı uzun ömürler geçirmelerini diliyorum. Eksikler mutlaka olacak, bunları adım adım, birlikte gidereceğiz. Orada sıkça bulunacağız. Büyük bir ülke, büyük bir devlet ve büyük bir milletiz" dedi.

`İNŞALLAH 7´İNCİ YERİMİZ, SON YERİMİZ OLUR´

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de "Taşınma süreci devam ediyor, önümüzdeki aylar içerisinde inşallah vatandaşlarımız, esnafımızı da yukarıya taşıyarak bu taşınma sürecini bitirmiş olacağız. Ben yeni yerimizin, insanlarımıza, neslimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah o coğrafyayı da hep birlikte Yusufeli kadar güzel bir coğrafya kılacağız. İnşallah 7´nci yerimiz, son yerimiz olur" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2022-09-16 14:44:51



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